醫病》羊水栓塞休克瀕死 產婦輸血3萬cc救命

2018-12-14 17:21

〔記者張軒哲／台中報導〕32歲蔡姓產婦上個月14日在診所待產時癲癇發作，由救護車送至童綜合醫院急診室，產婦到院時已全身抽搐、牙關緊閉、口鼻出血、唇色發黑、量不到血壓。急診團隊秉持著媽媽與嬰兒都要救的信念，經過CPR、緊急剖腹產手術、葉克膜，再檢查確診是羊水栓塞、大出血、休克，緊急進行止血手術、輸血超過3萬cc，蔡婦昏迷17天才甦醒，終於在治療一個月後病況穩定，小寶貝也在加護病房治療中，醫院今日開心切蛋糕祝福母子均安。

蔡婦18歲就生下第一胎，兩名女兒已14歲、13歲，隔多年懷第三胎男嬰。上個月14日蔡婦被送至童綜合急救，情況危急，團隊當下立即幫蔡婦CPR、插上氣管內管、建立靜脈管路、施打急救藥物、控制癲癇。婦產、小兒、麻醉科等醫師也接續趕到急診，搶救兩條生命，在急診室執行緊急剖腹產，到院後10分鐘就接生嬰兒，也立即CPR和插上氣管內管後送往新生兒加護病房搶救治療。

雖然產婦急救後有恢復脈搏血壓，但仍然處於生命徵象非常不穩定和會陰部大出血的狀態，除了大量的輸液、輸血，裝上葉克膜，等病人稍微穩定後，進行電腦斷層檢查，確診是醫護人員聞之色變的羊水栓塞、休克、瀰漫性血管內凝血病症。

原本在不斷的輸血治療之下，產婦的生命徵象稍微穩定，但是仍有大量血液從會陰部、所有的管路傷口中不斷地排出，緊急幫蔡婦進行止血手術，雖然腹腔有驚人的5350cc出血，經過手術24小時後終於止血成功，兩日來總計輸血量高達3萬cc，幾乎是她自己全身預估血量約4200cc的7倍。

蔡婦因為休克過久，腦部有缺氧受損狀態，在加護病房前兩週一直是處於半昏迷狀態，身上最多同時有14根管子和傷口，在第17天後蔡婦終於完全清醒，讓大家看到生命的奇蹟。丈夫林先生表示，妻子18歲就嫁給他，現在又遇到這樣的事，真的很辛苦，還好有醫療團隊的照護。

童綜合醫療副院長吳肇鑫表示，羊水栓塞是產婦可能碰到最大的災難，死亡率逾9成，即使救回也有超過9成的病人陷入沒有辦法恢復的昏迷狀態。高品質的CPR、立即剖腹產娩出胎兒、充分的輸液輸血、快速的置放葉克膜，是成功救回產婦最大的關鍵。

林姓夫婦與醫護團隊切蛋糕慶重生 。（記者張軒哲攝）

林婦身上最多同時有14根管子和傷口。（記者張軒哲翻攝）

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