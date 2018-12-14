今年最後1場「追星」每小時120顆雙子座流星雨今晚見

2018-12-14 16:38

〔即時新聞／綜合報導〕今晚的雙子座流星雨將達極大期，估計每小時流星高達120顆，天文台建議最適合的觀察時段為13日與14日這兩天的晚上11點過後到天亮前！

綜合媒體報導，雙子座流星雨以高亮度、流星多且大部分呈彩色、慢速劃過少留痕跡聞名，是許多天文迷引頸期盼的流星雨，

《蘋果》報導，台北市立天文科學教育館表示，晚上11時後用肉眼就能觀賞流星雨，建議「追星」地點可選在無光害且視野遼闊的郊區；中央氣象局天文站指出，雙子座流星雨活躍日期約在12月4日至17日間，今清晨4點至明（15日）凌晨1時間，接近峰值的流量幾乎持續一整天；但氣象局表示，東、北半部因易下雨且雲量多，較不容易觀賞流星雨，相較之下中南部能看見的機率會高一些。

台北市立天文館、南瀛天文館及小墾丁渡假村皆有舉辦觀賞雙子座流星雨的活動，台北市政府交通局表示，為因應今晚雙子座流星雨人車潮，陽明山地區將會實施彈性交通管制，倘若車輛過多、交通壅塞，將會增開公車接駁，協助民眾一起共襄盛舉年末最盛大，也是最後一場「追星」潮。

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