高雄慈善會貨櫃冷藏庫 為弱勢存千斤高麗菜

2018-12-14 17:09

［記者黃旭磊／高雄報導］貨櫃型冷藏庫儲存續食，為弱勢提供上千公斤高麗菜存糧。

高雄市慈善團體聯合總會（高慈總）本週獲贈貨櫃型冷藏庫，高慈總理事長蘇金樹、頂新和德文教基金會經理蕭巧怡、台灣食物銀行聯合會執行秘書林孟偉、全民食物銀行專案經理仝立偉等人參與剪綵，全民食物銀行、家樂福文教基金會等單位媒合捐贈高麗菜超過5千公斤，並由新合興海洋企業捐贈千斤冷凍食材，將供應弱勢團體。

「頂新福氣冷藏庫」由頂新和德文教基金會捐贈，由高慈總副首席顧問陳銘華提供個人住宅使用（鼓山區中華一路942號）。陳銘華今天（14日）說，支持食物銀行理念，迫不及待展開食物救援。

高慈總表示，根據環保署2017年數據，台灣1天廚餘量約6100噸，其中將近1000噸、相當於50輛卡車食物進了垃圾處理廠，而去年（2017年）11月經家樂福文教基金會協助，成立阿福食物銀行，陸續搶救約68噸續食。

蘇金樹說，台灣鯛、季節洋蔥、紅蘿蔔、香蕉、文旦冷藏冷凍保鮮，有效再分配食物，「珍惜食物、推廣續食，邁向零浪費新食代」。

新合興海洋企業生產「珍珍魷魚絲」，公司代表說，曾考量冷凍食品保存品質，全程冷凍運輸保鮮，並在外包貼上食物銀行貼紙，安心捐贈近千公斤食材。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/