華漫盃動漫祭 校長扮無臉男「打怪」

2018-12-14 16:43

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市光華高中多媒體設計科邁入90年校慶週，今（14）日有「華漫盃動漫祭」熱鬧登場，包括歷屆校服為主題的漫畫海報展和動漫國際班3年級學生發起cosplay畢業團照，連校長與老師也加入「打怪」行列。

團照中，最迷人的角色是神隱少女漫動片的「無臉男」，這支隊伍由校長、主任、教師組成。校長張淑霞和老師們穿著動漫班學生所設計的「無臉」和「黑衣」，帶著忐忑不安和好奇心情融入青少年的最愛，體會青少年的別出心裁。

還有國文老師扮演戀與製作人的悠然，造型創作老師扮演約會大作戰的時崎狂三，生物老師扮演航海王的魯夫，以及教官扮演黑執事的賽巴斯欽，老師們唯妙唯肖神韻和裝扮，引發全校大騷動。

另外，學生扮演地獄少年-閻魔愛、網球王子-不二周助、天線寶寶-丁丁/小波，還有柯南的黑衣人、pocky棒、橡皮擦等不同的主角，透過模擬角色動作、道具製作，從原創主角的情緒、色彩、配件，啟發學生更大創作能量。

校長張淑霞表示，光華自1929年創辦以來，經歷「私立家政裁縫講習所」、「私立台南家政女學校」、「私立台南和敬女學校」等不同階段，校服也從純女校轉換到男女合校的進階版，透過學生巧思把不同年代的校服賦予新詮釋。

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