蘭陽戲劇團千萬補助預算被刪 明年恐面臨解散

2018-12-14 16:22

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕已有26年歷史的蘭陽戲劇團，宜蘭縣政府編列約1180萬元的補助預算，今天在議會聯席會二讀時，議員認為戲劇團定位不明、人才流失，發展受到侷限，預算遭到刪除，明年恐面臨解散命運。文化局說，現階段戲劇團還不考慮解散，將與團員研商，想辦法找尋其他營運模式。

財政稅務局指出，根據過往經驗，預算一般在二讀會被刪除，起死回生的機會很低，除非有議員在三讀提案，但仍要議員過半同意通過才行。

台灣第一個公立歌仔戲團

蘭陽戲劇團成立於1992年9月28日，是台灣第一個公立歌仔戲團，也是唯一由地方政府籌設的劇團，現有20個團員。宜蘭市是歌仔戲的原鄉，戲劇團成立的任務除了演出，也包含蒐集、整理歌仔戲文獻史料，為歌仔戲理論建立資料庫，維護歌仔戲傳統唱腔與身段之美，讓戲劇團成為台灣歌仔戲訓練、表演與研究中心。

不過，劇團經費來自公務預算，1998年2200萬元營運預算被議會刪到剩165萬元，面臨倒團危機；時任縣長游錫堃發動各界募款，不讓劇團解散。縣議會也在民意壓力下，不再凍結預算。但在游錫堃卸任縣長後，戲劇團風光不再，經費預算從2300多萬元，逐年被砍到今年剩下1180萬元，團員也從鼎盛時期的30幾人，縮減至今剩下20人。

副議長林棋山與議員陳鴻禧於今天二讀會，再度主張刪除蘭陽戲劇團1180萬元預算；陳鴻禧認為，蘭陽戲劇團人才還不斷流失無法成團，要表演還要找外單位幫忙，縣府投入經費，卻無法達到實質效果，那預算還不如刪除。

林棋山也說，蘭陽戲劇團人才不斷流失，根本無法永續經營，更打不出全國知名度，公部門投入經費，無法達到實質效果，基於縣政府財政困難，開源節流的立場，這筆預算本來就該刪除。

文化局說，這筆預算是劇團主要經費來源，被砍掉後續營運將面臨很大的問題，會積極與團員思考新的營運模式，包含劇團重組，或轉為公辦民營的模式，雖有最壞的打算，但現階段還不考慮解散，盼能延續北管傳習與本地歌仔傳習的政策任務。

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