促銷烏魚子 雲林箔子寮漁港將辦200桌烏魚大餐

2018-12-14 16:28

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林烏魚養殖量冠全國，其中口湖更是烏魚子的故鄉，雲林區漁會為促銷在地烏魚美食，將於23日在箔子寮漁港舉辦烏魚展售品嚐促銷活動，當天除有優質烏魚子評鑑表揚外，還推出200桌的烏魚大餐，要讓民眾品嚐美味。

雲林區漁會總幹事林傳育表示，雲林縣烏魚養殖面積達200公頃，養殖量居全國之冠，近年來野生烏魚因中國惡質炸毒魚，數量已相當稀少，進而帶動烏魚養殖產業興起，在養殖技術提升及以養生健康概念製作出低鹽烏魚子後，目前雲林的養殖烏魚子口味已媲美野生烏魚子。

林傳育指出，為提升養殖烏魚子品質，雲林區漁會將於19日舉辦烏魚子評鑑比賽，並於23日在箔子漁港直銷中心廣場舉辦漁村特色漁產品產業行銷推廣活動，另還推出200桌的烏魚大餐，較去年的180桌成長20桌。

林傳育說明，今年的烏魚大餐共有11道菜，外加水果盤與飲料，每桌只收材料費5000元，菜色除有烏魚子、烏魚膘外，還有石斑、魚翅、白蝦、浪鰻雲林，物超所值。

雲林區漁會表示，今年的烏魚子價格與去年相同，每片5兩重的，每台斤2000元，頂級貨每片9兩以上，每台斤3200元。

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