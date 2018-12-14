醫病》左臉呆住了！39歲腦中風 高壓氧治療「讚」起來

2018-12-14 16:16

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今年39歲物理治療師黃聖智，平日血壓偏高，加上有晚睡熬夜習慣，有一天在睡前照鏡子時竟然發現，自己的左臉完全「呆住了」，左手連握拳都沒有辦法，驚覺自己「中風了」，立即送醫確認是腦內出血造成左側肢體偏癱，緊急治療後雖情況穩定，但左手仍無法握水杯、拿鑰匙，在接受高壓氧治療與復健後，終於找回「往日的左手」，連騎單車都不成問題！

黃聖智表示，他從小長得白白胖胖的，5、6年前發現自己有高血壓，因為沒有明顯的不舒服，剛開始就不以為意，直到收縮壓一度飆到190至200mmHg，才剛始就醫服用降壓藥，但血壓一恢復正常後，就因為疏忽而忘了服藥，不過，有為了身體健康，從體重近百減到72公斤。

黃聖智說，他的父母都有高血壓，他的外公與祖母也都有中風過，所以，他對中風很有警覺性，當他睡前在鏡子裡看到自己的左臉完全沒表情，右臉可以有表情，他頓時嚇出一身汗，因為這就是書本描述中風症狀「左臉歪斜」，連左手都無法抓握，左腳也不對勁，立即請朋友叫救護車送醫急救，隨即被診斷為「腦中風」，也就是腦內出血造成左側肢體偏癱。

「中風，真的來得很突然！」黃聖智表示，中風讓身體覺得怪怪的，不靈活，那種不對勁的感覺是突然來到， 並非漸進式的，身體的左半邊都無法靈活，左臉歪斜更明顯，就是照鏡子的瞬間，他知道自己中風了。

為了儘快回到職場，黃聖智在緊急治療後，選擇高壓氧治療與復健，經高壓氧治療後一星期後，已經可以用左手比讚，最後在接受物理治療輔及8次高壓氧治療後，可以用左手拿水杯與握門把了；如今再也不敢熬夜，乖乖量血壓與吃降壓藥，最重要的是，重回物理治療職場上，對病人更有同理心，更有耐心。

彰化基督教醫院高壓氧中心主任吳嘉傑醫師表示，高血壓是腦中風的危險因子，因此，當民眾發現有高血壓時，就要早晚量血壓，在醫師指示下持續用藥，不能隨意停藥，因為高血壓沒有控制，加上又生活敖夜，就會成為腦中風的高危險群。

吳嘉傑強調，一般人認為高壓氧，都是用來治療慢性傷口、燒燙傷或接受皮膚移植的患者，其實腦中風會讓患者腦部血液循環變差，使得腦部缺氧與壞死，將會導致有二度傷害的風險，如果把握中風後復健黃金時期，加入高壓氧治療，將可増加壞死腦細胞的含氧量，修復腦細胞，加速血管新生，也可讓復健效果更顯著。

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