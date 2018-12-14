行銷雲林農產品 張麗善：未來結合觀光旅遊

2018-12-14 16:18

〔記者詹士弘／雲林報導〕炳翰機構日前認購100噸雲林高麗菜，今天更包1部遊覽車到產地進行公益之旅，與農民一起採收高麗菜；雲林縣長當選人張麗善也到現場感謝炳翰對農民的支持，並強調未來雲林農特產品行銷要更多元活潑與國際化，結合觀光旅遊，讓各地的旅客夠吃喝玩樂都在雲林。

炳翰總經理陳力榆表示，企業的精神就是取之於社會，用之於社會，農民這麼辛苦，卻遇到菜價崩跌，最需要社會送暖支持，在張麗善的號召下，炳翰一口氣認購了100噸的高麗菜，一方面幫助農民，一方面把雲林好物分送給更多人品嚐，覺得十分有意義，

陳力榆也表示，炳漢機構從事的是人參種植與相關產品研發，高麗菜就是蔬菜界的人參，對身體健康非常有益。今天他們一行40餘人，凌晨4點半就出發，到麥寮體驗採收高麗菜，過程雖然辛苦，但覺得很有意義。

張麗善表示，炳翰機構之前幫忙認購雲林優質的高麗菜分送弱勢團體，這次帶著員工到雲林進行深度的農作體驗，除了再次採購300箱高麗菜外，體驗農作等於也是來雲林作深度觀光旅遊，可促進雲林的經濟，這種來雲林體驗深度農作的旅遊模式，未來縣府也會大力推廣。

張麗善說，炳翰的產品行銷全球15國家，未來也會洽接這些通路，把更多雲林的農產品銷往國際。另未來雲林如果蔬果生產過剩，炳翰也允諾陸續協助農民，不讓農民血本無歸。

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