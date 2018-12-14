兩岸珍罕郵票大集合 郵政博物館展出5天

2018-12-14 15:46

〔記者楊綿傑／台北報導〕兩岸通郵已有10年歷史，而自2013年以來，更是每年輪流於兩岸共同舉辦「海峽兩岸珍郵特展」，今年特展於郵政博物館舉行，今舉行開展典禮及紀念郵資票發行典禮，展出包括龍主題郵票等珍貴展品，從今起自本月18日共5天，民眾都可以前往觀賞。

今日開展典禮， 包括中華郵政公司董事長魏健宏、海峽兩岸郵政交流協會代表團團長李雄、中華集郵團體聯合會理事長陳友安、海峽兩岸郵政交流協會代表團副團長劉瑩、台灣郵政協會榮譽顧問王廷俊、中華郵政公司兩位副總江瑞堂及周瑞祺等人都出席，象徵集郵交流、集郵業務合作穩定發展。

中華郵政表示，今年提供包括「海關二次雲龍小字改值郵票」、「倫敦版蟠龍、躍鯉、飛雁郵票」、「北京一版帆船、農穫、辟雍郵票」及「上海版單位郵票」全套3枚全張等展品。至於中國郵政郵票博物館則提供包括「費拉爾手繪設計圖稿」、大龍郵票3分銀「郵票試模印樣」及天津寄北京總理衙門貳拾玖號「實寄封」等難得一見的珍罕郵票。

中華郵政也說，展覽期間亦將舉辦2場郵學講座，包括12月15日下午2時30分由郵文聯誼會會長何輝慶主講「特殊時期兩岸通郵封（1949~1952）」；12月16日上午10時30分由中國郵政郵票博物館副處長李亞靜主講「格物致知 郵史薪傳-大龍郵票首發地之郵政博物館巡禮」，都非常精彩。

中華郵政表示，特展首日配合發行特展紀念郵資票及原圖明信片，展出期間每日參觀時間為上午9時至下午5時，12月18日則於下午3時結束。另為饗郵迷，台北郵局於展覽期間在郵政博物館1樓設立臨時郵局，銷售集郵票（商）品及提供銷蓋臨時郵局戳服務，並於6樓設置郵資票打印區，每日提供限量專屬局贈封及臨時郵局戳，集郵愛好者不能錯過這個機會。

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