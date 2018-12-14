清大「拾穗計畫」放榜 舞蹈冠軍雙胞胎姊妹花錄取了

2018-12-14 15:54

〔記者林曉雲／台北報導〕清華大學108學年度特殊選才招生的「拾穗計畫」今天放榜，在近900位報名者中正取59名，包括罹患妥瑞症、想來清華學習音樂治療的小提琴家，經營自媒體、擁近百萬訂閱戶的舞蹈冠軍雙胞胎姊妹花，及總統教育獎得主、武術冠軍、物理辯論金牌、創業家等高手，還有多位逆境向上的優秀學生，均將在新學年加入清華的大家庭。

錄取拾穗的桃園高中學生梁策，從小罹患妥瑞症，一緊張就會眨眼晴、皺鼻子、清喉嚨及咳嗽，但他發現，當他拉小提琴、奏到莫扎特樂曲的某些小節時，那些惱人的症狀都離他遠去。儘管一緊張時講話就會咳，但梁策仍挑戰自己，爭取成為教育部去年選派赴以色列參加國際環境青年領袖會議的國家代表，之前也曾獲選耶魯大學的青年全球學者，獲獎學金赴美，在耶魯認識一位研究音樂與醫學工程的學者，點燃他想用音樂來治療妥瑞症的想法。他表示，進入清華後，除了繼續學習音樂，也要跨足科技，「妥瑞症、亞斯柏格症都因腦內的多巴胺分泌過多，我想發明能發出特定音頻的裝置，一按下去就能減緩病患的症狀。」

今年錄取生中，還有兩位申請函寫得幾乎一模一樣的考生，她們是從小即同班、學習歷程與特殊表現都相同的雙胞胎姊妹花周玗希、周玗函。去年獲得韓國DIATV全球舞蹈大賽冠軍，她們還用心經營自媒體及社群，在Facebook 的Sandy & Mandy粉絲專頁有257萬粉絲，Youtube頻道訂閱數89萬，優酷頻道瀏覽次數更突破1.1億次，並代言許多活動，是多方位發展跨領域事業經營的人才。

妹妹周玗函說，她們有舞蹈的專長，但未來要擴大網路經營平台，還需要經營管理的專業，因此，想先進清華學院學士班，未來則計畫分流到科管院學士班。

政大附中高三生邱映瑄也錄取清華拾穗計畫，她是自由式輪滑女子花樁世界排名第一的高材生，每年至少出國5、6次參賽來累積積分，也是今年亞洲錦標賽成年女子組金牌。邱映瑄不僅是體育名將，學業成績也十分亮眼，因常出國比賽，結識各國好手，讓她的英語突飛猛進，甚至擔任國家代表隊英語即席口譯。因為與韓國選手用英文溝通有些障礙，她還自學了韓語，未來還想學法語。熱愛閱讀及寫作的她，在網路連載多篇長短篇小說，稱得上文武雙全。

清華大學招生策略中心主任焦傳金表示，清華大學創全國之先，104學年度即創特殊選才管道，當年僅錄取10人，占大一新生總錄取名額的0.66％，逐年提升到今年錄取59人，除了清華學院學士班的35人，物理系、化學系、數學系、資工系等9系也各自招收了24名在該領域具特殊專才的學生，使特殊選才學生達到新生名額的3％。

焦傳金指出，清華大學有全國最彈性、最適性的課程規畫。為了迎接這群具特殊才能的學生，清華大學今年還開辦實驗教育方案，讓學生能依各自的學習需求去找老師、組合課程。中研院院士、清華大學歷史所特聘講座教授黃一農擔任今年拾穗的遴選委員，他說，將為拾穗生組成「夢幻導師團」，「找一群精彩的導師，幫助他們在清華學習。」清華學院學士班今年並優先了錄取10名不同教育背景的學生，包括境外臺生、實驗教育（含自學）、經濟弱勢、新住民子女、離島或偏遠地區學生。

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