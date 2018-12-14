私校協會頒十大傑出教育事業家 大葉董事長黃正雄獲獎

2018-12-14 15:45

〔記者林曉雲／台北報導〕中華民國私校文教協會今天頒獎表揚第六屆十大傑出教育事業家，包括大葉大學董事長黃正雄等10人獲獎，被肯定帶領學校發揮教育的力量，營造永續幸福。黃正雄曾在前總統李登輝任內擔任總統府特任副秘書長，後受大葉創辦人葉松根邀請任董事長，帶領大葉大學成為彰投雲嘉規模最大的私立大學，培育5萬5千多名校友。

第六屆十大傑出教育事業家當選人包括中華科大董事長孫永慶、環球科大創辦人許文志、大葉大學董事長黃正雄、龍華科大董事長孫道亨、元培科大董事長蔡清胤、育達科大董事長王育文、僑泰高中董事長蔡玉堂、大榮高中董事長李振登、東吳工家創辦人賴旭星、慧燈中學董事長吳君瑩。

第二屆十大傑出校長當選人則是亞洲大學校長蔡進發、逢甲大學校長李秉乾、台北海洋科大校長唐彥博、東南科大校長李清吟、德明財經科大校長徐守德、經國管理學院校長邱明源、能仁家商校長林佳生、明台中學校長林垂益、立人中小學校長孫國燕、康僑中小學校長許銘欽。

大葉大學表示，董事長黃正雄出身於台南七股養殖漁業世家，一生服務公職，由行政院科員開始，一步一腳印到總統府特任副秘書長，民國79年大葉工學院創辦，黃正雄擔任創校董事，雖然後來因公職中斷董事身分，公職退休後，民國96年4月正式任大葉大學董事長，迄今第12年，在他的帶領下，大葉大學不僅是彰投雲嘉規模最大的私立大學，更是一所擁有全球視野的大學，創校29年來，已培育出5萬5千多名校友，在士農工商各領域，都能看到大葉校友傑出的表現。

黃正雄表示，他在大學時期，幸運遇到恩師管歐教授的指導，管歐教授鼓勵他畢業後往行政通才發展，多次職務調整更承蒙管教授的推薦與保證，他一直感念在心，老師的熱情足以影響學生一生，他非常肯定和支持大葉大學創校以來就推動的「德國式師徒制」教育，在師徒制的引導下，大葉大學不只是為產業培育好人才，更積極強化學校與在地產業的鏈結，讓學校的研發能量成為產業最強而有力的後盾。學校一方面成立研發基地，促進中彰投產業發展與升級，開創產、學、硏3方共生共榮的合作模式，另一方面，師生運用在地原料研發創新產品，提升農產品價值。

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