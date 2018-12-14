阿基師挽袖做湯圓 為寒士尾牙宴發聲

2018-12-14 15:24

〔記者翁聿煌／新北報導〕寒冬將至，創世、華山、人安基金會策略聯盟，預計將於明年1月27日在全台16處同步舉辦「植物人雙軌服務暨第29屆寒士吃飽30尾牙」活動，邀請4萬位寒士、街友、獨居長輩、植物人家屬及待拉單媽等弱勢族群參與，台北場將在總統府前廣場舉行，創世基金會今年請來阿基師代言，希望大家幫助「寒士吃飽30」活動，支持認桌5千元或支持應急平安紅包5百元，共助寒士暖心團圓過好年。

創世基金會新店分院，邀請阿基師到分院，與中和區布朗尼幼兒園的小朋友和植物人家屬一起搓湯圓，長期關懷弱勢朋友的阿基師，從2007年起就支持「寒士吃飽30」活動，他表示，希望社會大環境搓得更和諧圓滿，同時也盼能拋磚引玉，鼓勵大家行有餘力伸出援手，幫助弱勢朋友在農曆年前享用一頓溫暖的團圓飯。

創世新店分院長張淑娟說，社會角落裡還有很多弱勢朋友，因為家庭狀況或是家人生病，只能孤獨或餓著肚子過年，希望大家一同幫助「寒士吃飽30」活動，無論是支持認桌5千元或支持應急平安紅包5百元，行善積福，共助寒士暖心團圓過好年，尾牙小組電話：（02）8667-6515分機29。劃撥帳號：19655316，戶名：創世基金會，備註：尾牙小組。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/