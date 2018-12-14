國防部同意撥地 中山高湖口交流道聯絡道拓寬有望

2018-12-14 14:50

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣立委林為洲發佈新聞指出，中山高湖口交流道長期交通壅塞，他和湖口鄉長林志華向中央爭取後，國防部同意撥用土地協助拓寬交流道聯絡道，當地交通可望獲得改善。

林為洲表示，他12日在立法院邀國防部資源司、軍備局等單位召開協調會，林志華也來參加，由於先前已經有多次會勘，會中國防部同意撥用湖口鄉波羅段659、660、665、666等4筆國有非公用土地，用以執行「湖口交流道特定區高速公路連絡道路擴寬工程」。

林為洲說，新竹縣民每日面臨到國道交通堵塞問題，除了不斷爭取中央能儘速完成五楊高架延伸案外，對於竹北、湖口交流道的改善也常多次向行政院長、交通部長爭取相關經費及協助，如今國防部同意撥用用地後，將可加速擴寬工程進行，對於長期飽受湖口交流道塞車的通勤族來說是一大福音，未來將持續監督工程順利完成。

林為洲也感謝林志華先行主動推動交流道拓寬工程計畫，並順利成功爭取相關預算，過程中也積極與地方民眾溝通，才能加速湖口交流道拓寬工程的進度。

林為洲也說，這場協調會中也針對軍方撥用作為湖口戰車公園的15公頃土地上發現大面積廢棄物的問題進行討論，國防部亦釋出善意，表示會全權負責，他和林志華鄉長也希望國防部加速規劃設計發包的速度，盡快將非法廢棄物堆置問題解決。

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