國防部同意撥地 中山高湖口交流道聯絡道拓寬有望

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣立委林為洲發佈新聞指出，中山高湖口交流道長期交通壅塞，他和湖口鄉長林志華向中央爭取後，國防部同意撥用土地協助拓寬交流道聯絡道，當地交通可望獲得改善。
林為洲表示，他12日在立法院邀國防部資源司、軍備局等單位召開協調會，林志華也來參加，由於先前已經有多次會勘，會中國防部同意撥用湖口鄉波羅段659、660、665、666等4筆國有非公用土地，用以執行「湖口交流道特定區高速公路連絡道路擴寬工程」。
林為洲說，新竹縣民每日面臨到國道交通堵塞問題，除了不斷爭取中央能儘速完成五楊高架延伸案外，對於竹北、湖口交流道的改善也常多次向行政院長、交通部長爭取相關經費及協助，如今國防部同意撥用用地後，將可加速擴寬工程進行，對於長期飽受湖口交流道塞車的通勤族來說是一大福音，未來將持續監督工程順利完成。
林為洲也感謝林志華先行主動推動交流道拓寬工程計畫，並順利成功爭取相關預算，過程中也積極與地方民眾溝通，才能加速湖口交流道拓寬工程的進度。
林為洲也說，這場協調會中也針對軍方撥用作為湖口戰車公園的15公頃土地上發現大面積廢棄物的問題進行討論，國防部亦釋出善意，表示會全權負責，他和林志華鄉長也希望國防部加速規劃設計發包的速度，盡快將非法廢棄物堆置問題解決。
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新竹縣立委林為洲（右）召開協調會，湖口鄉長林志華（中）也北上參加，成功爭取到國防部同意提供用地協助中山高湖口交流道聯絡道拓寬工程。（圖由林為洲辦公室提供）
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新竹縣立委林為洲（後排主席位右）召開協調會，成功爭取到國防部同意提供用地協助中山高湖口交流道聯絡道拓寬工程。（圖由林為洲辦公室提供）
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