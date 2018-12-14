謝金燕屏東跨年唱壓軸 帶你進入｢Ｋ歌年代」

2018-12-14 14:45

〔記者羅欣貞／屏東報導〕迎接2019年到來，屏東縣政府今天（14日）公布跨年晚會卡司陣容，有搖滾天團玖壹壹、BOXING、金曲歌后孫淑媚、以及電音女神謝金燕南部唯一一場壓軸演出，超強陣容接連開唱，陪民眾一起倒數跨年。

屏東縣政府的跨年晚會，將於12月31日晚上7時30分，在縣立體育館前草坪登場，以｢Ｋ歌年代」為主題，邀請台語天后黃乙玲、搖滾天團玖壹壹、金曲歌后孫淑媚、百萬王子-許富凱、純粹歌姬朱俐靜、台語甜心朱海君、金曲樂團屏東BOXING、金曲歌王施文彬、少女殺手許書豪、嘻哈樂團草屯囝仔熱力開唱，眾所期待的姐姐謝金燕將在2019年的第一刻登場唱壓軸，超強卡司陣容輪番上陣，以不同曲風及風格讓民眾一連High5小時。

縣府表示，今年跨年持續響應環保，雖取消煙火施放，但晚會活動大卡司聚集，非常有看頭，縣民不必跨縣市瘋跨年，一起來嗨翻屏東。而屏東迎接2019年的一大盛事，就是邁入第30年的台灣燈會，將首次跨越高屏溪在屏東舉辦，跨年晚會也會大力行銷這場明年度盛事。

配合跨年晚會，31日在屏東市仁愛路從下午4時30分起安排｢創意產業市集」，結合在地農特產品、特色美食小吃、手作文創商品等逾百個攤位，讓民眾欣賞精彩節目表演之餘，也能滿足吃喝玩樂。

縣府提醒，12月31日當天早上6時至到翌日凌晨3時，體育館週邊路段包括仁愛路、長春街、勝利東路等進行管制，停車場規劃資訊請逕上縣府及文化處官網查詢。同時，為鼓勵身心障礙朋友參與，晚會現場特別設置身心障礙者觀賞區，及手語翻譯服務、輪椅借用、無障礙廁所、身障專用停車位、復康巴士接送服務，如有需求請於12月20日至26日前洽各區預約專線，屏北地區08-7386626、屏中08-7887433、屏南08-8892293分機403。

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