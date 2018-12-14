跨年不想人擠人看101煙火？這個秘密地點可看煙火全景

2018-12-14 13:51

〔記者楊心慧／台北報導〕跨年即將到來，若不想人擠人看台北101煙火，可前往象山登高遙望煙火，不但能欣賞美景，還能親近大自然！台北市工務局大地工程處推薦象山六處，能夠清楚看見台北101煙火全景的地點，包含攝手平台、六巨石、攝影平台、煙火平台、永春崗平台、超然亭等。

台灣最具指標性的跨年煙火非台北101莫屬，但當天往往人潮壅擠，想要有個好角度看煙火實屬不易，其實在台北101附近的象山步道是個好去處，不但能夠看到煙火，還能親近大自然。

大地處表示，象山步道近年成為國內外網友登高拍攝台北市景及台北101的第一選擇，也是觀看跨年煙火及燈光秀的絕佳點位，像是攝手平台、六巨石、攝影平台、煙火平台、永春崗平台、超然亭等6處都是觀賞的好地點。

大地處道路步道科長陳彥成說，民眾若想前往象山，可搭乘捷運淡水信義線至象山站2號出口，跟著步道導覽牌即可到達登山口，也可直接掃描導覽牌的QRcode導航至象山步道口，3號出口也有YouBike設施，民眾可多加利用。

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