醫病》發現吞嚥困難已來不及！防範食道癌 醫師建議...

2018-12-14 14:06

〔記者花孟璟／花蓮報導〕包括藝人安迪、嚴凱泰等名人，近日接連罹患食道癌辭世，而花蓮40多歲張姓男子日前到醫院健康檢查，意外發現自己已罹患食道癌第二期。門諾醫院血液腫瘤科醫師宋孟達說，食道癌初期沒有明顯症狀，食道位置又靠近心、肺等器官，導致容易被誤診，等到發現吞嚥困難求醫時，通常已經是癌症末期，呼籲民眾定期透過消化道內視鏡檢查，才能早期發現並治療。

醫師宋孟達說，早期食道癌不容易被發現，通常病人都是出現吞嚥困難、吃東西胸口痛等症狀後，才警覺到可能食道出問題，至醫院檢查都已經是食道癌中、後期，治癒率及癒後狀況都會比早期發現治療更差；至於張姓男子則因定期健康檢查，內視鏡發現到二期食道癌後，立即進行開刀治療，割除腫瘤病灶，復原情況良好。

宋孟達表示，50歲上下中年男性，且有抽菸、飲酒習慣、患有胃食道逆流、肥胖，這些特徵都是食道癌高危險群，要減少發生的機會，需從良好生活習慣開始，不抽菸、不喝酒、不吃檳榔、不暴飲暴食、少吃醃漬煙燻食品及正常生活作息。此外，定期健康檢查也能提早發現病灶，收到早期治療效果，建議40歲以上民眾每3年健康檢查一次、超過45歲建議每2到3年檢查一次，如果是食道癌高危險群最好是每年檢查消化道內視鏡，才有機會早期治療。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/