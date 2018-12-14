茄苳國小附幼暨里集會所聯合大樓工程 林智堅視察

2018-12-14 13:32

〔記者王駿杰／竹市報導〕為提供茄苳里居民有完善的集會空間與幼兒教育環境，新竹市府整合原地舊集會所及茄苳國小附設幼兒園兩棟舊建築，投入經費興建「茄苳國小附設幼兒園暨里集會所聯合大樓」，市長林智堅今天前往視察，要求施工單位注意工程品質，落成後將提供茄苳地區幼兒與年長者一個共融的優質據點。

市長林智堅指出，茄苳國小附設幼兒園暨里集會所聯合大樓目前工程進度已達84%，工程將集會所與茄苳附幼兩棟建築物拆除，重建為融和里集會所與茄苳國小附幼的聯合大樓，1樓將作為茄苳國小附設幼兒園，2樓為里集會所使用，大樓興建完成後，將透過市府社福衛生資源整合，成為推動社福關懷及增加幼兒托育資源的聯合據點。

工務處長陳永源指出，原先的茄苳國小附幼及里集會所過於老舊，空間不足，也有漏水問題，因此市府投入3千萬元經費，重新整併為聯合大樓，一起解決共同問題，於今年5月4日開工，考量安全問題，未來會將幼兒園與里集會所進出動線分開，避免干擾。

教育處長李芳齡說，茄苳社區及茄苳國小長期以來都是教育夥伴關係，孩童的學習除了學校教育外，社區亦是最佳的學習場所；民政處長張力可也說，茄苳里集會所除提供社區民眾活動，也透過社區老人關懷站成立茄苳社區志工隊，希望強化社區凝聚力與居民情感。

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