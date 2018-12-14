女童搭公車1千誤入零錢箱大哭 司機暖舉被讚爆

2018-12-14 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕好暖！基隆市一名女童前天搭公車時，不小心把1千元誤投進投幣箱，因為投幣箱要回公車總站並照著程序走才能開啟，再怎樣也得隔天才有辦法取出1千元，女童急得當場大哭，一旁的司機見狀，趕緊拿出自己的1千元先代墊給女童，才終於讓女童開心離去。

據《蘋果》報導，一名約國小中年級的女童，12日放學搭公車時，不小心將1千元和10元的公車錢一同投進投幣箱，司機看見趕緊提醒，但為時已晚，只能載著女童回到公車總站，不過還得經過一段程序，至少要隔天才有辦法取出投幣箱中女童的1千元。

到了總站，司機因為還需載客先離開，女童填寫了申請打開投幣箱的表單，但還是無法立刻拿回1千元，著急地不斷哭泣、不知如何是好，旁邊的倪姓公車司機見狀，上前關心女童，得知原因後，認為1千元對小孩來說不少錢，可能是補習費或是什麼急需的錢，倪姓司機想著想著於心不忍，就先自掏腰包拿出1千元先代墊給女童，女童才終於露出笑容，不斷謝謝司機叔叔，並開心地離開，倪姓司機的善舉也傳遍了同事間，受到大家的讚揚。

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