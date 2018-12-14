二行程機車攔檢4成3不合格 南市：裁處前報廢可免罰

2018-12-14 12:54

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局為加強管制二行程機車，進行不定期攔檢，今年10月迄今攔檢近698輛，其中298輛超標，不合格率約4成3。環保局表示，經攔檢不合格依法將處1500到6000元不等罰鍰，如果裁處前報廢可免罰，目前已有73輛檢測超標的二行程機車完成報廢而獲得免罰。

環保保局表示，二行程機車排放碳氫化合物濃度為四行程機車的18倍，污染嚴重，二行程機車因車齡老舊，多數供油系統還是化油器，進入汽缸的新鮮油氣容易經由排氣道竄出，形成揮發性有機碳氫化合物，其中包含大量的人體有害物質，長期接觸易出現眼鼻不適症狀。

環保局空噪科長朱玫瑰表示，南市近年來透過補助汰換與加強稽查等雙管齊下方式，管制二行程機車管制，目前二行程機車數量從去年初的12萬多輛，降至目前的約9萬4千多輛。

朱玫瑰表示，因應空污法修正公告實施，加強二行程機車管制力道，只要是經稽查人員攔檢不合格車輛，將依法告發處1500到6000元不等罰鍰，裁處前報廢免罰，籲車主特別留意車況。

根據環保局統計，今年10月迄今攔檢698輛，有298輛檢測值超標，不合格率約43%。其中，73輛於裁處前完成報廢得免罰，比例約24%

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