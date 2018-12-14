趕搭火車受困電梯 台鐵旅客氣炸了

2018-12-14 12:01

［記者陳賢義／台東報導］嘉義蔡姓男子等一行人昨從花蓮搭火車至台東火車站轉車到嘉義，由於火車誤點，到站後立馬趕搭電梯奔月台，未料屋漏偏逢連夜雨，電梯竟然故障，狂按緊急鈴未獲處理，受困8分鐘才解危，氣炸直呼太離譜。台東火車站站長楊舜安表示，站內電梯昨日下午一度跳電故障，無法正常開啟，受困旅客多次按下緊急鈴卻未發聲，致使站務員錯判誤按，事後除了安排全額退票，也將檢討相關服務處理工作，造成旅客行程延誤，真的很抱歉。

蔡姓旅客等人是在昨日中午12時17分從花蓮搭乘自強號到台東，原訂下午3時到站，卻意外誤點了8分鐘，眼看距下一轉往的高雄的自強號列車僅剩5分鐘，旋即搭乘電梯直奔月台，未料卻碰到電梯故障，狂按緊急鈴都未獲理會，直至8分鐘後才在站務人員的協助下脫困，但列車不等人，脫困後列車已駛離，只好改搭下班，行程再被延誤1個半小時，蔡男怒斥台鐵處理方式太離譜。

楊舜安表示，電梯內都有張貼車站相關服務電話，倘若旅客遇到電梯故障，除可在第一時間按緊急鈴，也可直接撥打服務電話，站務人員會立即給予協助，將針對這次錯失嚴加檢討，確保旅客的權益與安全。

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