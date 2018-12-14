免帶現金！全國森林遊樂區今起開放行動支付

2018-12-14 12:17

〔記者簡惠茹／台北報導〕全國12處國家森林遊樂今起開放使用行動支付，民眾不用帶現金或信用卡，用手機就可購票入園，一年近400萬人次遊客可受惠。

林務局指出，行動支付PAY經濟時代來臨，即日起民眾只要將信用卡綁定APPLE PAY、SAMSUNG PAY、GOOGLE PAY或TAIWAN PAY等4種行動支付，就能在轄下國家森林遊樂區，以及太平山蹦蹦車與烏來台車站，使用手機NFC感應式行動支付購買門票。

林務局說明，目前轄下18處森林遊樂區，武陵是由武陵農場統收門票，富源委託民間經營，觀霧、合歡山和向陽目前不收票，藤枝則在休園中，其他包含太平山、滿月圓、內洞、東眼山、八仙山、大雪山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南國家森林遊樂區，以及太平山蹦蹦車、烏來台車都能使用行動支付。

林務局表示，行動支付普及化是行政院的重要政策，林務局克服山區地處偏遠，電力與網路系統不穩定等狀況，在國家森林遊樂區建置金流與網路設備，導入4大PAY行動支付購票服務，提供國內外遊客更多元便利的購票方式，讓大家都能「一機在手，樂活台灣」，藉此呼應行政院2025年行動支付普及率90%的目標。

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