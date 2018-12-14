竹北滑輪溜冰場流標14次終動土 擬明年9月完工

2018-12-14 12:15

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府規劃在體四用地，新建的200公尺滑輪溜冰場工程，歷經逾2年、合計14次流標，今早終於順利開工，總經費約4000萬元，預計明年9月中竣工。

毗鄰國立竹北高中、竹北華興宮旁的社崙街體四用地，已開發逾10年，迄今卻仍是荒地一片，令民眾無奈。縣府教育處因應溜冰運動人口廣大，104年向體育署提案爭取到1000萬元補助，加上縣府3000萬元預算，規劃新建200公尺的標準滑輪溜冰場，以滿足縣民期待已久的休閒需求。

不過，規劃設計完成後，從105年9月起辦理公告上網招標，卻乏人問津，經體育署輔導指示減項，修正預算書之後，再接再厲，終於在本月5日完成發包作業。

新竹縣政府今天上午10點，舉行200公尺滑輪溜冰場新建工程開工動土典禮，教育部國民及學前教育署署長邱乾國、縣長邱鏡淳率同縣府一級主管、竹北市長何淦銘以及各級民意代表出席。

邱鏡淳表示，完工後，新竹縣將擁有第一座200公尺的競速溜冰場，對於推動基層滑輪溜冰訓練、帶動社區民眾運動風氣，都有極大的助益。未來更可結合學校校隊、社團及滑輪溜冰協會，配合辦理各項競賽與活動，落實全民運動。

教育處表示，體四用地佔地約477平方公尺，土地為縣府所有，工程內容包括200公尺競速滑輪溜冰場、簡易看台以及環場步道景觀設計。經委託六家高中辦理招標，由張弘鼎建築師事務所設計及監造，新宜營造工程負責承造。後續將再努力爭取第二期工程，興建辦公室等。

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