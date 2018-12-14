親媽等級！婆婆常塞錢、買好東西給她：老公都沒那麼好

2018-12-14 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕這種婆婆哪裡找？一名女網友的婆婆對她呵護至極，不但常塞錢、買好東西給她，連女網友的喜好都記得清清楚楚，比丈夫還要貼心，讓她直呼，是嫁給婆婆了吧！

「婆婆對我太好，所以讓我老是覺得我老公對我不夠好」，這名女網友到臉書社團「爆怨公社」發文透露婆婆對她有多好，包括出錢讓原PO出國玩，買保養品、化妝品、衣服給原PO，並告訴原PO「女人要對自己好一點」，原PO每胎坐月子，婆婆都會大手筆訂1個月5萬元的月子餐給原PO補身體，「第一次訂的時候，看到價格我還驚恐了很久」，還會「趁老公不注意塞錢給我」，讓原PO去買喜歡的東西等等。

婆婆對原PO的好甚至遠勝過丈夫，「老公常常忘記我愛吃什麼」、「每次都忘記我不愛香菜」，但婆婆卻把原PO愛吃的東西記在心裡，只要出門看到都不忘帶回家給原PO吃，甚至是原PO向丈夫提起看上某牌子的東西，婆婆只要一聽到，隔天就會立刻變出來給原PO，「害我超級不好意思，開始不敢再說想要什麼」，沒想到原PO沒再提起後，婆婆竟自行加碼，只要自己覺得好用，就會幫原PO多買一份，貼心事蹟不勝枚舉，讓原PO不禁懷疑，「認真覺得我是嫁給婆婆了吧！」直呼自己「快被婆婆寵壞了」。

網友看完羨慕地回應，「版主上輩子一定拯救了世界～」、「請問婆婆介意多個女兒嗎？」「根本是把妳當女友的概念」、「好婆婆可遇不可求啊！這種婆婆就算以後跟他兒子離婚也要認做乾媽」、「上輩子燒得什麼香都給我來2車」、「這是真真正正的炫耀文啊（墨鏡）～太幸福了」。

和原PO同樣有好婆婆的網友也跳出來留言，「真的+1，因為我也遇到這種無怨無悔對妳付出的婆婆，婆媳和諧，家庭就會更美好」、「我婆婆也是這樣，會不時塞錢給我，過年過節都讓我帶一大堆禮物回去，平常有好吃好玩好用的都會給我一份，跟老公意見不合的時候都站我這邊，娘家人都說嫁給我婆婆比嫁給我老公好」、「我婆婆也對我超級好的...回婆家不用煮飯、不用做家事...每次回去都塞一個紅包給我！真的很愛我婆婆噢！他讓我沒有婆媳壓力」。

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