台鐵元旦連假車票 東、西幹線尖峰長途自強號秒殺

2018-12-14 11:42

〔記者楊綿傑／台北報導〕台鐵元旦連續假期車票今日凌晨開搶，截至上午11點，已完成21萬5112筆、37萬2059張車票訂票作業，尖峰時段東、西部幹線長途自強號來回均已售完。台鐵局表示，訂票旅客須於2日內，至台鐵局各電腦售票車站、郵局、超商，或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票；逾期未取車票，將於本月16日上午9點重新釋出供民眾訂票。

根據台鐵局資訊，截至上午11點，東部幹線12月28日下午2點至29日下午3點，台北往花蓮、台東方向，以及明年元旦上午7點以後，花蓮、台東往台北方向，長途自強號座位均已售完。

在西部幹線部分，12月28日下午2點至12月29日中午12時，台北往高雄方向，及明年元旦上午10點以後長途自強號座位也都已經售完。南迴線高雄往返台東，長途自強號各車次尚有座位。其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次都還有座位可供旅客訂票。

至於加開台北－花蓮對號區間快車方面，12月29日台北往花蓮、明年元旦花蓮往台北座位均已售完，其餘各日期及車次尚有座位。

另外，針對花東地區疏運，12月28日、29日及明年元旦東線6班實名制自強號專車，將於12月15日零時起開放身分證U、V及107年12月1日以前設籍花東之縣民網路訂票。

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