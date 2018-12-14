高EQ的關鍵是親子互動！ 新生兒就聽得懂

2018-12-14 11:27

〔記者翁聿煌／新北報導〕兩歲多的安安，因為情緒控制差又不聽父母的指令、舉止我行我素，父母帶安安到台北慈濟醫院兒童早期療育特別門診，醫師從爸媽處得知，安安平常上班忙碌，下班回家覺得孩子很吵，就把3C產品拿給安安玩，希望他安靜點，安安變得有時則會不耐煩的發脾氣，對新奇的事物逐漸不會感到興奮，有需求和情緒時都用哭鬧的方式表現。

復健科醫師將安安轉介給臨床心理師許芳綺，她提醒父母應增加親子互動，經過相關評估與心理治療後獲得改善。

許芳綺說，人際關係由內向外發展，若親子互動不足，長期下來可能造成孩子EQ較低，學習刺激少、學習速度慢，對新的事物不會感到興奮，進而變得遇到問題時出現挫折、焦慮、憂鬱的情緒，且缺乏耐心去嘗試解決問題，也不知該如何適當處理情緒。

她表示，孩子的心情一直沒被同理對待，就會不知該如何同理別人，容易產生「反正你們都不懂我」的想法，以自我為中心，衍生行為反抗的問題。

許芳綺建議，新生兒時期，不要以為孩子還小聽不懂，父母可以回應孩子的哭聲、笑聲，以簡單的句子與孩子對話，其實孩子能感受到大人的表情和音調；鼓勵爸爸主動陪玩，分擔育兒和家事，不僅能建立親密的親子關係，也能減輕媽媽的育兒壓力。

孩子進入學步期，已經能聽得懂簡單的語言，讓孩子試著說出自己的情緒，練習用語言表達取代哭鬧，她提醒，家庭環境很重要，隔代教養的家庭，父母更應把握與孩子短暫的相處時間多互動。

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