台南美術館2館先睹為快 當志工最快

2018-12-14 11:12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市美術館即將於明（2019）年1月27日全館開門營運，目前2館仍未全部完工對外開放，增添「神秘感」，不過館方正進行志工儲備培訓中，參加學員就有機會搶先一睹風采！

南美館表示，因應前兩次志工招募向隅民眾的熱烈需求，以及2館營運啟動人力配置的調整，展開第3次志工招募行動，課程就有安排1、2館的實地導覽解說課程，了解館場運作與服務環境。

南美館表示，今年展開兩次志工招募，獲得熱烈迴響，約600人完成整個訓練課程，高達9成以上達成率，顯見志工對於美術館的支持，原本預計明年3月辦理第3梯次志工招募，因1館（原台南警察署市定古蹟基地）試營運以來，民眾不斷詢問加入志工隊，因而提前展開招募作業，廣邀各界加入志工服務行列。

南美館表示，為提升服務能量，充實專業知識與生活美學的自發成長，精心規劃課程與系列殊訓練課程，也希望志工對美術史、藝術作品與古蹟建築有更深一層了解，協助志工在專業知識的累積，報名至12月24日。

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