第二屆「一星衣益讓愛傳遞」活動 16位網紅藝人相揪義賣二手衣

2018-12-14 11:04

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢大江購物中心今天起至16日，一連3天舉辦第二屆「一星衣益、讓愛傳遞」品牌商品及藝人模特兒義賣會活動，號召280家知名品牌推出超過2000件的義賣商品，公益價全面1折起，還有Lamigo桃猿隊王柏融的簽名球衣等千元有找義賣商品，邀請民眾一起響應熱血的公益購物活動，首日有民眾清晨5點就前往排隊。

15日下午1並點舉辦「名人二手拍」拍賣個人私藏二手衣物，其中網紅名模Angelina、曾玄玄、小牛、逸歡、黃沐妍（小豬）都是連續二年參與二手拍賣會，今年擴大陣容包括「本土劇林志玲」王晴、俄羅斯藝人安妮等也會號召粉絲獻愛心。

今年義賣所得攜手「食在幸福」勸募計劃籌伙食費用，將捐贈給中壢區的「桃園路得啟智學園」幫助身心障礙的學員們獲得健全的身心發展，也譲消費民眾不僅獲得商品優惠價格也能作公益，讓購物更有意義。

中壢大江企劃部副理楊若琳表示，繼去年首度舉辦的「一星衣益、讓愛傳遞」義賣活動，3天內為「藍迪兒童之家」募得60萬元籌建園區的經費，今年動員館內店櫃人員與中壢大江全體員工，全力辦理這次的公益活動，歡迎民眾參加，不只可以購買比週年慶更優惠的商品作為耶誕禮物，也讓這份充滿祝福愛心的心意傳遞給親朋好友，讓這份禮物別具意義。

另外，知名美妝品牌御用、療癒系插畫家wwiinngg羅婉滋，也以分文未取無酬繪製設計活動主視覺畫面，同為桃園中壢人的wwiinngg以水彩細膩的畫風，為寒冬帶來無限的暖意。

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