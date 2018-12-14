扯！郵務士制服含劇毒 超出歐盟標準9.2萬倍

2018-12-14 10:54

〔記者黃欣柏／台北報導〕制服好毒！民進黨立委林俊憲、蕭美琴上午召開記者會指出，郵局10年來編列上億預算購買郵務士制服，但採購的防水外套和褲子，竟是使用歐盟禁用的含氟布料所製成，送檢發現含氟化物高達9萬2千ppm，即比歐盟「不得檢出超過1ppm」的標準高出9萬2千倍。蕭美琴痛批，郵局形同是慢性謀殺郵務士！

中華郵政：請相關單位訂出相關規範

對於林俊憲、蕭美琴的質疑，與會的中華郵政協理郭純陽強調，沒有人比中華郵政還要關心郵務士的健康，但此事屬於服裝界的理論問題，應請衛福部等單位趕快訂出相關規範供國人遵守，未來進行採購也會徵詢專家、學者意見。

林俊憲、蕭美琴指出，中華郵政2017年的「郵務士防水透氣夾克、褲子採購規範」中，要求布料防污性測試必須達到4級以上，但要達到4級，就一定要使用含氟化物的布料，此規定顯然與國際規範背道而馳。

林俊憲指出，經詢問許多化工助劑供應商，廠商均表示高度防污布料必須使用全氟化合物 （PFCs），但PFCs會透過空氣散佈，且一旦被釋放到環境中，將會累積在生物體內。

此外，美國環保署也證實PFCs有造成腫瘤的疑慮，在人體滯留期長達4年之久，會傷害肝、腎並影響生殖與内分泌系統 ，因此歐盟於2017年決議，所有紡織衣物都必須排除PFCs及其衍生物。

蕭美琴指出，她接獲陳情之後，立刻要求郵局正視此問題，但郵局始終置之不理 , 甚至在台灣廠商表示無法取得這類有問題的染劑或原料時，還稱「可考慮向中國購買」，完全無視劇毒衣服可能造成的健康危害 。

林俊憲強調，因為PFCs具有高危險性，目前包括國防部、海巡署、警政署均從善如流，在採購服裝時均不再要求防污性，只有郵局還堅持引用落伍規範，可見管理階層的麻木不仁 。

林俊憲也質疑，近年來郵局頻頻出包，包括購買不堪使用的機車、員工私自挪用客戶7億元保費、漏送國產地標售標單等，如今又被爆斥資數億元買來的防水外套及褲子含有劇毒，內部控管出現嚴重問題，郵局應盡速說明如何處理這些劇毒服裝，並同步修正落伍的防污規範 。

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