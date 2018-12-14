柯文哲未見台大遴選不公 教授要當面說明

2018-12-14 10:18

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北市長柯文哲日前重申個人立場，認為台大校長遴選案應「認賠殺出」，讓管中閔上任，但台大教授鄭秀玲重申遴選程序不正義，與柯標榜的正義、公平、透明違背，明白柯的好意，但希望當面報告，提供正確資訊，助其後續發言。

台大1月遴選出管中閔為下任校長，但未上任前，遭爆遴選瑕疵，如管擔任財團獨立董事未揭露，財團董事蔡明興任遴選委員未迴避等，教育部5月要求重啟遴選，台大等則提請訴願，另有校長候選人提起行政訴訟，但事件紛擾11個多月，監察院接連糾正此案。

台北市長柯文哲日前受訪，重申自己對此事立場，認為民進黨應「認賠殺出」讓管中閔上任，說管只是愛喝紅酒的老文青；但台大經濟系教授鄭秀玲昨在臉書上向柯文哲喊話，明白柯的好意，但想當面向其報告遴選瑕疵，好提供正確資訊。

鄭秀玲點出，自己早在擔任台大校務會議代表時，就整理該案遴選過程的不正義、不公正和不透明的經過，且管的兼職也違反105年台大兼職辦法，監察院已調查屬實，此也是多數台大學生代表反對管當台大校長的主因，重申台大不能有違法校長！

鄭秀玲認為，兼職違法如何當學生表率？也提醒柯文哲當初一在強調要做為年輕人榜樣，要正義公平和透明，且台大案已有其他候選人認為遴選不公，提起行政訴訟，法院審理中，不應干預司法。

鄭秀玲說，目前讓台大早點有校長的最快方式，是管宣布退出校長遴選，並非要教育部發聘書，如今應該靜候司法判決，重申台大校訓「敦品勵學、愛國愛人」，希望選出一名可理直氣壯告訴學生自己也是如此的校長，最後懇請柯給機會，讓其當面報告完整過程，好助其後續針對相關發言時，能有正確資訊。

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