花近2700元買到二手衣 網補槍：到好市多買只要零頭...

2018-12-14 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕比悲傷更悲傷的故事…一名女網友花了2690元到名牌店買衣服，開心地穿出門後發現竟買到二手衣，更慘的是PO上網後，其他網友看見回應，他也買了同牌子、同款式的衣服，不過只花了不到700元，狠狠地補了一槍。

這名女網友到臉書社團「爆料公社」貼出穿著Levis衣服的照片，這是她前天到西門町門市買的，當時從麻豆身上拿下來時，店員向她介紹這是最新款，價格2690元，原PO看了相當滿意，隔天開心地穿著剛買的新衣服出門，沒想到竟在衣服的口袋發現不尋常的事，「左邊的口袋一張2018/09/13的車票！右邊的口袋一個10元銅板！」讓原PO當場愣住了。

原PO傻眼地說，她之前就曉得店員會穿店裡的衣服展示，不過僅限在店裡，沒想到她拿到的這件衣服竟然被穿著在外面趴趴走，氣憤直呼，「妳直接穿回家，穿著這件衣服坐客運，然後再原封不動賣給消費者？這要我怎麼接受？」、「這應該算是二手衣了吧！」

沒想到買到二手衣還不是最慘的，有網友看到PO文後回覆，「好市多上個月也賣一模一樣的款式$679」立刻再補原PO一槍，其他網友看了紛紛對原PO滿懷同情，「太慘了」、「崩潰...！」「這一槍，倒趴在地上」、「買一件人家可以買三件...這打擊真的很大...」、「買到二手衣就算了！你還買貴了2000元，孩只（子），有些事實還是別知道比較好～」

網友也回應，「往好處想，折價10塊...（誤）」、「幸好你買的不是CK的內褲！九月天氣酷熱～這件應該有味道惹～」「原味衣，貴的有理啊...只不過放錯地方賣了XD」；還有網友透露，「不止是賣衣服的，賣鞋子的也是唷，要小心～」、「規定是不能穿出店外，但不成文的規則是：只要不剪標，愛穿去哪就去哪，只要不要弄的太髒，賣不出去就好…（噓）」。

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