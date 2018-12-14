入冬首波「大陸冷氣團」週日發威 低溫下探11度

2018-12-14 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕今晨冷空氣稍減，氣溫小幅回升，北台天氣仍偏濕冷，氣象專家吳德榮表示，週日（16日）下半天新一波冷空氣抵達，台北市低溫將降至13度左右，沿海空曠地區更有機會出現11、12度低溫，是今年入冬首波「大陸冷氣團」。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天回溫幅度有限，北部天氣仍偏濕冷，白天高溫僅18、19度，北海岸、東北角及北部山區有局部雨，大台北平地也有降雨機率；明白天開始氣溫明顯回升，北部平地天氣好轉，中南部則維持晴時多雲的穩定天氣。

吳德榮進一步表示，週日下午將有新一波冷空氣開始南下，氣溫逐漸下降，天氣再轉冷，下週一（17日）為晴冷天氣，夜間將出現強輻射冷卻作用，全台空曠地區低溫大幅下降，台北市低溫降至13度左右，符合氣象局的定義，成為今年入冬以來首波大陸冷氣團。

吳德榮說，未來這波冷空氣雖於夜間帶來低溫，但白天在陽光下是舒適的，民眾體感上並不如目前這波冷，不過日夜氣溫有劇烈變化，提醒民眾屆時務必做好防寒準備，家中若有年長者及心血管疾病者亦須特別注意。

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