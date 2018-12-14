12/14 各報重點新聞一覽

2018-12-14 07:02

自由時報

蔡柯會：大巨蛋踢中央

總統蔡英文與台北市長柯文哲的「蔡柯會」昨下午在北門登場，柯文哲會前喊話盼中央支持市政議題，卻在會中將大巨蛋案、社子島開發案等燙手山芋拋出，通通要求中央「儘速處理」，柯文哲還點名經濟部、文化部、交通部台鐵局，向總統蔡英文告狀。柯文哲談到大巨蛋時說「大巨蛋是歷史共業」，數度強調，要解決大巨蛋的問題，如果沒有中央支援就沒有辦法解套。

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新台灣之子登金榜// 林宗洧先工作 再唸台大

新台灣之子上台大！彰化高中語資班學生林宗洧曾為反空污走上街頭，經歷社運洗禮後，經由「希望入學」管道錄取台大社會系，非常有主見的他，決定先向台大申請保留學籍，存「青年儲蓄帳戶」，累積社會經驗與存一筆錢，再進入校園求學。

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警深夜遭開冷槍 防彈背心救一命

從前晚到昨天凌晨短短四小時，南北接連傳出三起襲警案，造成六警輕傷，尤以台南市玉井警分局楠西分駐所所長王者音與警員顏進財遇襲過程最驚險，兩員夜巡時見一名騎單車男子在路邊，王者音剛下車就遭對方開三槍擊中胸、背，幸防彈背心擋彈救命，顏員也被開兩槍，一槍射傷左手臂，槍匪襲警後快跑消失在山區夜色中。

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蘋果日報

綠白破局 蔡柯會比冰還冰 蔡示好碰壁 柯：我很乖 照劇本演

各界矚目的「蔡柯會」昨舉行，總統蔡英文傳了張紙條給台北市長柯文哲，全程面無表情、被網友形容「比冰還冰」的柯，此時才跟蔡互笑了一下，之後兩人視線仍幾乎零交集。網友形容：「就是一對男女分手後的臉。」也有人打趣說像夫妻去戶政事務所辦離婚。專家說，選前恩怨，豈會一笑泯恩仇。

丁驗票多輸313票 428萬保證金飛了

眾所矚目的台北市長選舉驗票結果昨出爐，台北地院確認代表國民黨的丁守中得票數為57萬7096票，現任台北市長柯文哲58萬663票，相差3567票，相較於11月24日投票當天開出的丁守中57萬7566票、柯文哲58萬820票差距3254票，雙方票數差距反而加大，丁守中還比驗票前多輸313票，428萬餘元保證金被沒收。

聯合報

蔡柯會互動冷 柯文哲：我很乖 照劇本演出

總統蔡英文與台北市長柯文哲的「蔡柯會」昨天下午登場，從視察北門廣場到會面結束，近一個半小時兩人無太多互動，期間蔡英文主動走到柯身邊聽簡報，並多次轉頭與柯交談，但柯無太多回應，眼神幾無交會，直到蔡遞上小紙條，柯才擠出笑容。

梅伊驚險躲過逼宮危機 領導威信重創

英國首相梅伊有驚無險度過黨內不信任案投票後，前往歐盟爭取對脫歐協議的讓步。英國「天空新聞」用「喪屍首相腳步踉蹌」形容領導威信受創的梅伊，帶領英國走向前途更為茫茫的脫歐之路。

中國時報

蔡柯會 大巨蛋拋給中央！2020挺不挺小英 柯文哲打死不說

「蔡柯會」昨天登場，兩人全程未提政治議題，台北市長柯文哲當場提出解套大巨蛋等4大困難要求中央協助，蔡英文總統允諾，將由行政院列入專案協助處理。儘管白綠破冰，不過，柯文哲被問及是否支持蔡英文2020連任時卻表示「這種問題我不會回答」。

民進黨跨派系共推卓榮泰選黨魁

桃園市長鄭文燦昨晚在臉書以「中生代謙卑反省、共同承擔責任」為題發文指出，跨派系中生代力推行政院祕書長卓榮泰參選黨主席，並在今下午陪卓登記。文末並署名「鄭文燦、林佳龍、潘孟安、林智堅、黃偉哲、翁章梁及陳其邁」共推，顯示截止登記前夕，民進黨總算推出「眾望所歸」人選。

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