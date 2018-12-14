「沒豬肉改吃雞就好」 網友對非洲豬瘟看法挨轟

2018-12-14 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國爆發非洲豬瘟，我政府也呼籲人民不得違規攜帶中國豬肉製品回國。有網友質疑，台灣的豬隻如果因此得病死亡，民眾吃雞肉就好，何必糾結在豬肉，引起網友砲轟、怒批「噁心」，痛罵這名網友忽略台灣養豬戶困境。

原PO在PTT發文指出，豬肉是紅肉，不如雞肉環保及健康，既然非洲豬瘟不會傳染給人類，而且台灣大多數人民的工作都和養豬相關產業無關，就算台灣豬隻病死，對全台影響也不大，人民改吃雞肉不就好了。文章一出，引起廣大鄉民抨擊。

網友痛罵原PO噁心，滿腦子的反社會人格，最喜歡看別人痛苦，罔顧台灣養殖戶的辛苦。網友表示，台灣需要豬肉的產業比原PO想還要多，要是非洲豬瘟真的傳入台灣，連路邊的小吃攤都會有影響，而且一旦雞肉需求量增加，出現替代效應，市場的肉類價格會節節攀升，屆時只剩下有錢人吃得起肉。

不料原PO卻回應自己不是養豬戶，就算養豬戶產業崩盤，不甘他的事，面對網友提出的替代效應，也辯稱價格好就會有人搶著養，會跟水果一樣崩盤。一番奇葩言論讓網友直呼「沒經歷過口蹄疫的菜比巴」，不懂豬瘟有多可怕。

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