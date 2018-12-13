不明肉品煮熟丟垃圾車？防檢局澄清：請交給我們處理

2018-12-13 23:05

〔記者吳欣恬／台北報導〕臉書粉絲專頁「社會平權LoveWins」昨（12）日貼文指出，有網友向中國淘寶網的賣家購買寵物用「加長牽引繩」，對方出貨時還在裡面附贈一條豬肉腸作為贈品，成功進入台灣。防檢局人員昨受訪時表示，請民眾將來源不明肉品煮熟後丟垃圾車，引發外界議論。今晚防檢局緊急發布新聞稿，正式宣布，民眾如果持有來路不明肉品，應送交防檢局各地分局由專業人員處理。

防檢局表示，今（13）日派員與粉絲專頁「社會平權LoveWins」聯繫，希望能找到當事人並協助處理豬肉腸，但當事人不願意曝光，並表示該條肉腸已經丟入垃圾車送焚化場處理。防檢局表示，基於防疫考量，請民眾如持有來源不明肉品需協助處置，應送至防檢局各分局及檢疫站，防檢局收集包裝妥當後會統一銷燬處理，以免不慎進入廚餘，增加疫病傳播風險。

農委會副主委黃金城表示，人吃到可能有非洲豬瘟病毒的肉製品不會有事，排泄物不會因此帶有病毒，但畢竟是不應該進入台灣的產品，丟到垃圾桶也無法掌握去處，希望民眾盡可能交由防檢局處理，並配合防檢局調查，了解中間哪裡有漏洞可以補強，民眾不會因此遭罰，

黃金城也坦言，目前自中國和越南飛往台灣的旅客行李以及貨運包裹，全都以X光檢測和檢疫犬進行雙重把關，但這條贈品豬肉腸還是進入台灣送到民眾手中。他也直言，X光檢測如果能百分之百把關，那檢疫犬也不用派上用場。發生這次事件，黃金城說，防檢局應和跟關務署合作進行X光檢測的測試，這條豬肉腸是加工過且密封的產品，到底是這類產品無法檢測？還是數量太少無法檢測？才能把防疫漏洞補上。

此外，黃金城今日下午剛自越南返台，因國內越南籍配偶和移工人數眾多，越南成為僅次於中國，旅客違規攜帶肉品入台第二多的國家。黃金城說，他發現回台班機上，航空公司雖然在班機降落前進行中英文廣播宣導，勿攜帶肉品，但他說機上大半為越南人，中英文廣播恐怕聽不懂。黃金說，他已跟駐越南代表處協調，越南民眾在辦理來台的簽證或面談時說明，來台時不得攜帶肉品，但已歸化為我國籍的越南配偶，可能就要透過各地的聯誼會再行宣導。

防檢局各分局聯絡資訊請查詢防檢局網站，或直接聯繫防檢局各分局動物檢疫課，基隆分局（02-24247342‬），新竹分局（03-3982431‬），臺中分局（‭04-22853419‬），高雄分局（‭07-9720509‬）。

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