台灣好行推年終優惠 買4張再送2張

2018-12-13 22:33

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣好行推優惠！交通部觀光局為推廣搭乘台灣好行出遊措施，提供多款台灣好行路線的交通一日券旅遊套票，在12月份結束前，推出年終感恩回饋「台灣好行一日券4+2」活動，鼓勵民眾透過一日券方式搭乘「台灣好行」到台灣各地旅遊。

觀光局解釋，到明年2月28日止，只要從JOBUS平台販售之台灣好行路線一日券產品，任選4張台灣好行路線一日券產品（可相同也可不同），再送額外2張台灣好行路線一日券產品（需低於購買4張台灣好行一日券產品路線單價）。

觀光局也說，「台灣好行」多條旅遊路線適合規劃家庭出遊或好友結伴同遊行程，民眾可在家自行選擇台灣好行路線，並透過揪巴士網站平台訂購一日券，可單日不限次數在路線上各景點上下車，以更方便、更輕鬆及更平價、又節能減碳的方式出遊。

觀光局為便於民眾查閱台灣好行（景點接駁）旅遊服務相關資訊，提供24小時免費資訊熱線0800-011765、全台旅服中心及網站等，都可以取得本案服務特色、相關路線內容、促銷活動等相關資訊。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/