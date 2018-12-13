桃園花彩節復興展區美麗花海再等等 吊橋、溫泉也很好玩

2018-12-13 22:26

〔記者李容萍／桃園報導〕2018桃園花彩節壓軸展區位於復興區溪口台地，15日起至23日登場，復興展區以「愛戀薰衣草‧花開溪口」為主題，活動即將登場，但山上整片薰衣草花田因為是第一年栽種，又碰到暖冬，目前開的稀稀疏疏、花況未如預期，預估要再1個多月花田才會有美麗花海景緻，主辦的市府農業局、原住民族行政局擔心遊客上山後會罵翻，與溪口部落合推遊玩攻略，希望遊客賞花之餘也能玩得盡興。

復興展區共栽種約1公頃花田，其中又以薰衣草為主，一旁設置原民在地藝術家米路．哈勇的畫作「耕耘」藝術裝置，以及透過花草、以泰雅特色的圖案菱形紋排列而成「泰雅祖靈之眼」地景藝術，周邊提供文創商品體驗、原民市集、樂舞展演等活動，假日另有「河那灣種菜體驗」、「小米文化體驗」原住民文化小旅行，報名網址。

農業局建議，遊客可以從角板山新溪口吊橋進入（需另購票通行），過橋後再步行約300公尺即抵達活動會場。若想趁此機會賞遊放鬆，拍完美照後可以接著坐接駁車到羅浮溫泉泡泡腳，再搭乘接駁車回到角板山。

若是自行開車前往者，可將車輛停放至「仁愛停車場」或「角板山公園停車場」，購買吊橋門票；搭乘大眾運輸的遊客，可搭乘桃園客運由中壢往大溪方向前往復興站，經由新溪口吊橋前往溪口部落，步行至泰雅文化學院的主會場即可。

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