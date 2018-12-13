金門老兵逛新社花海尋到寶 「我找它找40多年了」

2018-12-13 22:50

〔記者吳正庭／金門報導〕金門「官窯」生產的汽鍋，意外在台中新社花海活動中，一償老兵40年未了的心願，也讓官窯所在的金門陶瓷廠上下士氣大振，廠長許績鑫說，光是今天一天，就接到超過100件訂單，聽說連「自己人」縣府同仁也開始團購，準備圍爐時派上用場！

新社花海活動12月1日開幕以來，兩週湧進超過53萬名遊客，金門縣政府配合「高粱景觀區」，推出官窯生產的陶瓷精品、金門特產，吸引不少目光，其中就有不少金門老兵，甚至聞香而來。

原來，金門陶瓷廠現場煮了一鍋香噴噴的「汽鍋雞」，吸引不少遊客上門，其中一名「石大哥」，1977年在金門服役，在當時的藍天戲院協助影片放映；他在陶瓷廠攤位看到外型不太起眼的「汽鍋」，堅持要把展示品買走。

金門戰地政務年代，特產品項不多，除了貢糖、菜刀、金酒，稍具稱頭又有代表性，首推全國唯一官窯產製的各式瓷瓶，汽鍋具實用性，也是餽贈選項之一。

縣府員工轉述，「石大哥」說，「就是這個陶瓷鍋，我找它找40多年了！」當年買了好多個汽鍋送人，才發現自己忘了留，連之前到金門旅遊也沒買到，這次看到，就算沒現貨、宅配免運費也不要，「這個展示鍋請先賣給我！」

石大哥一席話，打進好多遊客的心坎，現場熱騰騰的汽鍋雞更是最佳實證，帶動更多買氣，把廠裡的庫存都清光光！縣府員工說，大家都知道，石大哥買的不只是鍋，買的還是年少的回憶。

許績鑫說，陶瓷汽鍋又稱「雲南汽鍋」，鍋身繪有蔬菜、魚、蝦的青花圖案，由廠內30餘年師傅洪壽森親書「集四時美味」、「成一品佳餚」，引人食指大動。

許績鑫說，汽鍋應該是早年外省老兵帶進軍中，再傳入陶瓷廠；使用時可以放在電鍋裡，但必須隔水加熱，內鍋不一定要放水，沸騰的水蒸汽透過底部倒漏斗形的管道，灌進內鍋把食物蒸熟，聽說可以炊出食物原始又純正的味道。

金門老兵的懷舊尋寶和簡單的烹調趣味，透過臉書讓這只外型樸實的「汽鍋」爆紅；連日來，陶瓷廠門市電話響個不停，訂單倍增，許績鑫說，產品要趕，官窯品質也一定會維持，請消費者放心，也請耐心等待。

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