明天北東仍濕涼！中南部溫差大 更強乾冷空氣週日南下

2018-12-13 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局預報，東北季風持續影響，桃園以北及宜花地區，今晚（13日）到明天都易有局部短暫雨，提醒民眾外出攜帶雨具。中南部天氣則維持穩定，僅山區有零星短暫雨，日夜溫差仍大，民眾務必做好保暖，以免著涼。

天氣風險公司指出，這波冷空氣預計影響到今天，明天（14日）起將會減弱，並轉為偏東風，帶來暖空氣，讓天氣更加好轉穩定，民眾可以把握週五、週六好天氣空檔。但要留意東半部因冷空氣東移出海時，造成北方高壓吹向台灣東部的風速加大，導致東半部迎風面可能會有較大雨勢，雨勢恐比這兩天的陰雨還要來的明顯。

週日起預計會再有一波更強冷空氣南下，下週二清晨北部氣溫可能下探14度。不過，這是一波乾冷空氣，影響時間也較短，預計在週二白天就會轉弱，回復較乾和較穩定的天氣型態。

溫度方面，明天北部及東北部地區溫度約在16到21度，花蓮約18到22度，台東約19到24度，中南部地區早晚較涼，溫度約17到27度，日夜溫差大，提醒民眾留意溫度變化，適時增添衣物。

紫外線方面，除了桃園以北及宜蘭縣、連江縣為低量級，其餘全台都是中量級。

空氣品質方面，中部、雲嘉南、馬祖及金門為「普通」，高屏則因位於下風處，風速偏弱，擴散條件稍差，為「橘色提醒」等級，其餘地區皆為「良好」等級。

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