「寶春鳳梨酥」送女友深綠爸？ 網友跪求：別自殺式攻擊

2018-12-13 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕網友分享，自己要去拜訪身為民進黨忠實粉絲的女友爸爸，結果買完伴手禮之後，吳寶春卻發表「中國人」聲明，讓網友擔心，「政治不正確」的鳳梨酥會不會讓自己出局！網友們建議，想辦法吃完或是退掉，跪求網友千萬別自殺式攻擊。

原PO在PTT上說，自己是高雄人，決定和女友家長見面時，帶上吳寶春的鳳梨酥禮盒，沒想到買完2天後，吳寶春發出「身為中國人」的聲明，但女友爸爸是民進黨支持者，讓原PO相當煩惱，是不是該把禮盒送給女友家長？

原PO提出3個解決方案：一是請女友轉交給爸媽，說「政治歸政治，鳳梨酥歸鳳梨酥」；二是拿去公司分給同事吃；三是拿去退貨，希望鄉民可以建議解決方法。網友們一致建議原PO重買禮盒送女友家長，千萬不要送「寶春鳳梨酥」！

網友說，原PO女友已經表明老爸是民進黨支持者，若送上吳寶春禮盒，看起來就像在挑釁，「別做自殺式攻擊」。也有網友建議，可以用無法認同吳寶春的理由，順利退貨，還開玩笑地說，不能退貨的話，鄉民們願意「代為銷毀」。其他網友則笑稱，原PO可以在國民黨黨部前直接吃完1盒，說不定還會獲得工作！

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