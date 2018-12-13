推廣環保節葬 他捐50萬元指定作為聯合奠祭使用

2018-12-13 23:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市94歲的中壢區民張發標，是中壢仁海宮的虔誠信徒，在妻子過世後，原本打算將妻子身後領取的保險金50萬元捐給仁海宮，但仁海宮董事長李合鑑告訴他，既然妻子是參加市府的聯合奠祭，因此省下喪葬費用，建議他將保險金捐助給市府社會救助基金愛心捐款專戶，指定作為聯合奠祭使用，市長鄭文燦13日在仁海宮媽祖見證下代表受贈，希望拋磚引玉，讓更多有需要的民眾受惠。

鄭文燦表示，聯合奠祭較為環保且簡單隆重，尤其現今社會有許多家庭人丁單薄、親友較少，因此數個家庭聯合舉辦法會與奠祭的方式，可以讓所有家人感受到溫暖，使得目前聯合奠祭數量增加將近一倍。他感謝張發標實踐大愛的精神，肯定此次捐款再次讓人感受到愛與希望，並實際嘉惠更多的弱勢民眾。

民政局長湯蕙禎也說，為減輕民眾喪葬費用負擔，推廣環保節葬的概念，並協助弱勢民眾辦理喪葬事宜，市府舉辦聯合奠祭所需經費均由桃園市救助愛心捐款專戶支應。該專戶經費由各界捐助，讓往生者在簡約、隆重、莊嚴中，完成身後的告別追思儀式。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/