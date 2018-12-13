中央氣象局發生火警 釀禍「凶手」找到了！

2018-12-13 21:39

〔記者楊綿傑／台北報導〕中央氣象局晚間傳出濃煙，疑似火警，消防局也緊急出動12輛消防車前往搶救，所幸災情不嚴重，亦無人傷亡，氣象局釐清原因，為變壓器故障所致，資料損失不嚴重，財物損失則還要進一步估算。

氣象局第3組組長商俊盛說，整起事件在下午5點40分左右發生，原因指向某個變壓器故障，但並無起火，只有因過熱冒煙情形。事情發生當下發電機有啟動，後來為了確保安全，將發電機關閉。影響部分，商俊盛表示，大部份資料沒問題，僅少部份資料有流失，但不嚴重。

商俊盛進一步說，剛開始發現溫度升高，後來從攝影機看到煙霧，馬上啟動應變措施，先把所有電源關閉釐清原因，也有廣播請人員盡速離開不過在此前已經有部分同仁離開，因此疏散人數不多。整體來說沒有起火，只有濃煙，沒有特別危險性，至於損失則還要進一步估算，可能包括故障的變壓器、消防系統需補充原料等。

氣象局稍早也正式發出聲明指出，火警事件經查係1具變壓器故障，產生煙霧、溫度升高，為確保安全，隨即啟動氣體滅火裝置，並關閉市電送電以便查明事發原因。目前已將受損設備隔離，並於19：30恢復送電，恢復市電供電，系統逐步恢復中。

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