宮鬥劇太醫一把脈就知有喜 她嘆：我懷孕3月中醫還把不到

2018-12-13 23:14

〔記者陳鳳麗／南投報導〕很多台灣婆婆媽媽認真追看宮鬥劇，有懷孕的準媽媽在女性臉書社團哀怨反映，宮鬥劇「甄嬛傳」的溫太醫、「延禧攻略」的葉大夫一把脈就知娘娘有喜，為何自己懷孕3個月，中醫還把不到？媽媽們熱烈回應，有人笑回，「我懷孕8個月中醫還以為我要拿調經藥」，但也有人說，「6週中醫就把出是男胎，西醫還照不到胎兒心跳」。

這位看了多齣宮鬥劇的準媽媽，PO文指自己的中醫不如劇裡的太醫一把就知有無喜脈或滑脈，引來很多年輕媽媽的回應，很多人的回應都很逗趣，有人就說：「你看的是民間的大夫而不是御醫啊！」有人則回：「曾經月經較晚來，中醫把脈說我有點滑脈，差點把我嚇死！」

還有人回應，「花100元找盲人肩頸按摩就按出我懷孕！」、「我懷孕33週中醫也把不到有喜脈」、「我沒懷孕都被中醫說你有喜了！」最好笑的是，「我懷孕8個月，中醫還以為我要拿調經藥。」

儘管有很多人呼應PO文，認同「現在中醫不像宮鬥劇裡的太醫」，但也有不少人說遇到的中醫超厲害，有人就說她懷孕一週就被把到喜脈，也有人說4週中醫就把脈把出胎兒性別！

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