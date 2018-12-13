約外拍竟搞上床！男爆女友還自備按摩棒 網友都想約她...

2018-12-13 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕1名男子今（13）日在臉書上指出，先前讓女友與攝影師至摩鐵外拍，不料後來2人尺度愈拍愈大，最後甚至「主動吹」上床，還把自己與她專用的按摩棒拿去與攝影師增加情趣，令男子感到相當難過，但網友聞悉此事均想約她女友拍照。

男子將與女友的對話擷圖貼在臉書社團「爆廢公社」，從中能見男子被攝影師告知雙方的性愛過程，得知對方給女友的評價是「主動吹」，因此對女友質問，女友則矢口否認主動與攝影師做愛，僅有「答應」對方的請求，男子則不斷向她追討失蹤的按摩棒，女友則未答應返還，而是不斷向男子道歉。

該名男子表示，女友先前暗地與攝影師偷拍大尺度裸照，僅在胸部貼胸貼，但下體裸露，接著2人便開始出現性行為，目前女友還與1名「要找她拍雙人情慾的蔡姓男模走很近」，但看到網友均對此貼文按笑臉，男子指出，「欸，太多笑臉了，我很難過欸」，目前女主角臉書已被網友肉搜出來。

許多網友認為男子簡直是「綠光罩頂」、「綠光戰警」，相繼留言指出「我要上車」、「奶平是無辜的」、「棒棒是冤枉的」、「被戴綠帽還能這麼冷靜跟他談」、「還不把女方公佈，讓大家去約他拍照」、「如果用你的床幹你七辣，你應該會去跳樓」、「分手就好了啊！再怎樣您也是表哥」。

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