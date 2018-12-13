竹縣野溪斥資整治 上游竟屢遭亂倒廢棄物

2018-12-13 21:15

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北、新埔往來湖口（新竹工業區）的117號縣道新湖路的附近野溪，近期陸續遭人傾倒數卡車的營建廢棄物，污染環境；警方今天通報新埔鎮公所清潔隊等相關單位現勘，將設法揪出兇手移送法辦，並要求恢復原貌。

陳姓民眾表示，12月初到他的農地耕作，卻突然沒有水，循線追查，意外發現上游的野溪河床堆置了大量的營建廢棄物，壓住他的引水管線，害他沒水可用；由於野溪周邊沒有路，懷疑不肖人士自117號縣道新湖路111巷進入，自溪岸上方將廢棄物倒入河床，目測數量約2、3卡車，他立即報警。

沒想到，記者偕同陳情人今天再次現勘，竟見廢棄物又增加了2、3卡車，同樣都是以廢磚及混凝土塊為主，並夾雜泡棉、廢木板等裝潢廢材。

陳姓民眾說，該處野溪下游近期甫完成整治，上游卻遭到廢棄物污染，十分諷刺，希望相關單位積極揪出兇手，杜絶濫倒的惡行。

當地里長說，該野溪上方應屬私有地，但地主人在國外尚未聯繫上。另從湖口營區到義民路一帶屬地質滑動帶，地方向水保局爭取經費，分段辦理邊坡整治，今年正好做到遭亂倒點的下游。

警方表示，本月初獲報當時曾派員現勘，初步未發現可疑人車。由於附近住戶說，新湖路111巷近來小型工程車進出頻繁，將通報環保局等單位現場蒐證，並調閱周邊路口監視器畫面追查可疑車輛。

環保局表示，全案將朝兩個方向追查，若是私有地主引進營建剩餘土石方進行整地，將函請地政、工務及農業處了解其是否依相關規定申請辦理；至於非法棄置野溪的泡棉等廢棄物，將追查行為人或土地所有權人等，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

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