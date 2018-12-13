竹縣野溪斥資整治 上游竟屢遭亂倒廢棄物

新竹縣政府環保局表示，將釐清若是私有地主引進營建剩餘土石方進行整地還是遭不肖人士偷倒廢棄物，再依相關法規追究責任。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府環保局表示，將釐清若是私有地主引進營建剩餘土石方進行整地還是遭不肖人士偷倒廢棄物，再依相關法規追究責任。（記者廖雪茹攝）

2018-12-13 21:15

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北、新埔往來湖口（新竹工業區）的117號縣道新湖路的附近野溪，近期陸續遭人傾倒數卡車的營建廢棄物，污染環境；警方今天通報新埔鎮公所清潔隊等相關單位現勘，將設法揪出兇手移送法辦，並要求恢復原貌。

陳姓民眾表示，12月初到他的農地耕作，卻突然沒有水，循線追查，意外發現上游的野溪河床堆置了大量的營建廢棄物，壓住他的引水管線，害他沒水可用；由於野溪周邊沒有路，懷疑不肖人士自117號縣道新湖路111巷進入，自溪岸上方將廢棄物倒入河床，目測數量約2、3卡車，他立即報警。

沒想到，記者偕同陳情人今天再次現勘，竟見廢棄物又增加了2、3卡車，同樣都是以廢磚及混凝土塊為主，並夾雜泡棉、廢木板等裝潢廢材。

陳姓民眾說，該處野溪下游近期甫完成整治，上游卻遭到廢棄物污染，十分諷刺，希望相關單位積極揪出兇手，杜絶濫倒的惡行。

當地里長說，該野溪上方應屬私有地，但地主人在國外尚未聯繫上。另從湖口營區到義民路一帶屬地質滑動帶，地方向水保局爭取經費，分段辦理邊坡整治，今年正好做到遭亂倒點的下游。

警方表示，本月初獲報當時曾派員現勘，初步未發現可疑人車。由於附近住戶說，新湖路111巷近來小型工程車進出頻繁，將通報環保局等單位現場蒐證，並調閱周邊路口監視器畫面追查可疑車輛。

環保局表示，全案將朝兩個方向追查，若是私有地主引進營建剩餘土石方進行整地，將函請地政、工務及農業處了解其是否依相關規定申請辦理；至於非法棄置野溪的泡棉等廢棄物，將追查行為人或土地所有權人等，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

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  • 陳情人懷疑不肖人士自117號縣道新湖路111巷進入，自溪岸上方將營建廢棄物倒入野溪河床，近半個月陸續偷倒數卡車。（記者廖雪茹攝）

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  • 陳情人表示，新埔鎮該處野溪下游近期甫完成整治，上游卻遭到廢棄物污染，十分諷刺，希望相關單位積極揪出兇手，杜絕濫倒的惡行。（記者廖雪茹攝）

    陳情人表示，新埔鎮該處野溪下游近期甫完成整治，上游卻遭到廢棄物污染，十分諷刺，希望相關單位積極揪出兇手，杜絕濫倒的惡行。（記者廖雪茹攝）

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