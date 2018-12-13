墾丁將迎2019本島最早曙光 屏縣府、業者辦活動抽住宿券

2018-12-13 21:54

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣本島元旦第一道曙光，將於清晨6時35分在屏東墾丁龍磐草原東方海域現身，屏縣府及恆春半島業者將邀請南島舞集等表演團體，陪伴迎曙光民眾，還提供住宿券等獎品供摸彩，迎接2019年的到來。

墾丁龍磐草原可以一睹巴士海峽、太平洋與台灣海峽的壯麗景色，每年元旦清晨總吸引上萬人潮齊聚，迎接台灣第一道曙光自海平面升起並互道新年快樂，在4天連假帶動下，目前墾丁核心區旅宿業已經一房難求，周邊區域訂房需求也持續湧入。

為了陪伴等待迎曙光民眾，屏東縣政府與屏東縣觀光協會、屏東縣恆春半島觀光產業聯盟、屏東縣民宿協會再次合作，清晨5時起，安排南島舞集、學生啦啦和歌舞表演，陪伴等候迎曙光的遊客，迎完曙光有摸彩活動。

恆春半島觀光產業聯盟理事長張福生指出，為避免跨年觀曙光的人車潮堵塞交通，台26線鵝鑾鼻到滿州界碑段，從元旦凌晨零點起進行交通管制，在鵝鑾鼻公園與滿州界碑等2處停車場設有接駁站，免費接駁民眾到龍磐草原迎曙光，接駁站自元旦凌晨3點30分，視遊客量適時發車開往龍磐草原，觀賞完曙光到早上8點再將把民眾接回接駁站。

為了在新的一年拚觀光，墾丁旅宿業者更大手筆贊助摸彩品，包括飯店住宿券及各式旅遊體驗劵，在迎曙光活動後，讓大家博個好彩頭；前一天就到訪恆春半島的遊客，也能參與恆春鎮公所在關山舉辦的揮別夕陽活動。

針對連續多次發生的遊客墜落龍磐岩洞事件，墾管處長劉培東強調，龍磐草原遍佈石灰岩洞與裂縫，將以警示燈、圍繩劃分出安全區域，請遊客務必在安全區域內行走，耐心等待曙光人潮散去。

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