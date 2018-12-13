最美文化交流！百年前「台灣館」明信片 重回台灣懷抱

2018-12-13 21:31

〔記者劉曉欣／彰化報導〕人間最美的文化交流！百年前在德國舉辦的第一屆國際衛生博覽會「台灣館」明信片，今天重回台灣！

彰化高中圖書館今天舉辦「黃土水、高木友枝典藏館」開幕典禮，由「台灣醫療衛生之父」高木友枝的後代家族，也就是外孫媳、89歲高齡的板寺慶子親自出席，彰中學生以樂聲來迎接貴賓，當板寺慶子聽到日本童謠《赤蜻蛉》時，感動得掉下眼淚。

板寺慶子把高木友枝遺留與台灣有關的史料都捐給彰化高中，其中包括最珍貴的高木友枝青銅像，是「台灣雕刻之父」黃土水的作品；其餘捐給高木友枝深造的日本北里大學；而北里大學研究員大久保美穗子在高木友枝相關史料當中發現，1911年的明信片有「台灣館」字樣，今天交給板寺慶子，由她親手捐給彰中。

日本京都大學教師張登凱說，今天所捐的「台灣館」明信片，這是高木友枝當年去德國參加第一屆國際衛生博覽會，負責籌備「台灣館」所留下的明信片。

說起彰化高中典藏高木友枝相關文物的由來，彰中圖書館主任呂興忠說，彰中圖書館每年都會在校友企業家施振榮、孫金泉贊助下，帶著未曾出國的學生到海外踏查，由於高木友枝是賴和的老師，才會走訪

其後代家族、後代子孫非常感動，決定在2014年捐贈由黃土水創作的高木友枝青銅像，隔年再捐贈與高木友枝遺留與台灣相關的史料。

呂興忠說，彰化高中每年都邀請板寺慶子來台，終於今年等到首肯，板寺慶子看到文物獲得好好典藏，感動到留下眼淚。

彰中校長王延煌說，這是跨越日本與台灣的文化界與教育界的新模式，透過文物捐贈的大愛，讓彰化高中圖書館變成了博物館。

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