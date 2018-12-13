盼中客回流並非萬靈丹！ BBC：觀光客來源要多元化

2018-12-13 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選舉，國民黨大勝，準高雄市長韓國瑜帶來「韓流效應」，讓有些旅遊業者盼望中客再回流，藉此大賺旅遊財。有外媒報導，中國可能把旅遊業當成「經濟武器」，而中客能否振興台灣經濟並非台灣能掌握，讓觀光客來源多元化才是真正的重點。

根據《BBC中文網》報導，台灣九合一選戰結束後，國民黨獲得大勝，國台辦發言人馬曉光更在台灣選舉後首次記者會上表示，已有中國旅遊業者組團赴高雄旅遊，除了釋放觀光利多給台灣，還刻意把選後台灣執政縣市的變化，連結到是否會有中客到該地區旅遊，更點名是民進黨政府在限制兩岸交流。

報導指出，有觀光業者透露，中國方面已啟動中客團的運作，而且「只要上面一聲令下，要多少團有多少團」，在韓國瑜當選高雄市長後，中國國台辦、台灣部分媒體或台灣部分旅遊業者也接連釋放中客將前往高雄的利多消息；但專家警告，單一選舉不會改變台灣整體經濟環境，台經院景氣預測中心主任孫明德更強調，中客並非萬靈丹，只是能幫助虛弱體質的「維他命」。

《BBC》舉出中國把中客當作經濟武器的案例：去年初，韓國接受美國布署薩德系統，中國不滿一聲令下限縮到韓國的中客，導致人數像溜滑梯一樣掉了40%；而中國長年來也持續利用旅遊人數當作外交武器，藉此威脅台灣的友邦，逼迫他們與台灣斷交並轉向與中國建交。

《BBC》強調，國民黨贏得九合一大選，許多縣市綠地變藍天，讓部分觀光旅遊業者與周邊產業產生對於中客回流的期待，但中客來的多來的少都由中國政府說了算，中客能否振興經濟並非台灣單方面能掌握，「因此台灣要讓觀光客來源多元化，才是觀光旅遊業永久發展的根本之道！」

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