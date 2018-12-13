暖冬少雨少病蟲害 台南北門洋香瓜超大顆又甜

2018-12-13 21:58

〔記者楊金城／台南報導〕暖冬、少雨，又少病蟲害，已進入產季的北門洋香瓜今年產量估增2成，不管是青肉或紅肉品種洋香瓜，1顆重量大多超過3台斤，果實大、甜度夠、賣相佳。

北門區農會12月15日將在北門水晶教堂園區舉辦第二屆北門洋香瓜品鑑比賽，洋香瓜選美也選「內才」（果肉口感、香味和甜度），有30位瓜農參賽。

農糧署南區分署長姚志旺今天到北門錦湖里洋香瓜產地，了解洋香瓜產業現況，稱讚蔬果產銷班長郭明佩、青農郭保結種出的洋香瓜品質和甜度超讚，食安更有保障。洋香瓜甜度在14、15度，香甜好吃。

北門洋香瓜近些年因在鹽份地帶種植，滋味特別香甜，受市場歡迎，種植面積今年增加到70公頃，姚志旺鼓勵說，盼更多青農返鄉，翻轉農業。

北門農會今年首次以《HARU》註冊北門洋香瓜品牌，《HARU》是「春」的日文發音，品牌象徵北門人栽培洋香瓜的精神，堅毅、不怕苦，種出最好吃的洋香瓜。

北門洋香瓜到台北批發價，青肉品種現約1台斤40到50元間，紅肉品種1台斤在30到40元間，批發價跟去年同期差不多，但1顆平均重量比去年多出1、2台斤，果農收益提高。

北門農會販售1箱2粒裝洋香瓜的宅配價700元，預估愈到農曆新年前，產地批發價會再上漲。

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