65歲以上志工破萬人 高雄市長輩樂在服務

2018-12-13 23:18

［記者黃旭磊／高雄報導］銀髮志工遍佈高雄市區及偏鄉服務，教太極拳、掃社區身心更健康。

高雄市11萬多名志工中，65歲以上超過2萬五千名，遍佈醫院、警分局、區公所及農會服務，社會局長姚雨靜今天（13日）表示，銀髮志工生命歷程豐碩，服務人群更健康、愉快，鼓勵長輩走出戶外，感受社會脈動。

銀髮志工以打油詩句「走出家門做志工，心情開闊不擔憂」闡述樂趣。志工黃老吉（81歲）關心勞工權益，於勞工局勞資關係科申訴中心服務20年，協助民眾調解勞資爭議，下班就到社會局長青中心擔任太極導學薪傳大使，推廣太極拳藝，找到生活重心，身心更健康。

劉月娥（83歲）擔任大社國小圖書館及神農里清潔志工，幫學童找書並將社區掃乾淨，從工作中找到快樂與成就。而燕巢區尖山社區發展協會志工，教學童製作紅龜粿，並將113家防專線印在粿皮，讓學童認識防暴管道，若家中有事可即刻通報。

姚雨靜號召更多長輩加入志工行列，歡迎搜尋高雄市志願服務資源中心獲取資訊。

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