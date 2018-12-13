台南北門水晶教堂裝置景觀烏龜娶親、夢幻火車頭 有趣

2018-12-13 22:40

〔記者楊金城／台南報導〕台南「北門婚紗美地」水晶教堂園區朝戶外婚禮殿堂發展，舉辦兩場浪漫婚禮後，遊客回籠顯著提升，最近新增裝置景觀「烏龜娶親」、「夢幻火車頭」，為2019跨年和農曆新年增加觀光亮點，有趣造型很吸睛。

北門水晶教堂經雲嘉南濱海國家風景區管理處積極取得使用執照，新增螺旋天幕廣場，再委由彝璋文創接手經營後，一度退燒的網紅景點又鹹魚翻生，3個月來遊客旅遊熱度上升。

水晶教堂旁邊打造童話般的夢幻火車頭，兩層樓高的火車頭彩繪雙手為創作主題，互握雙手和婚戒象徵攜手共度一生、比愛心代表濃情蜜意，迎合年輕人拍照打卡的口味。

「烏龜娶親」位在鹽埕景觀湖的南側，以「彝璋龜」取名，彝璋文創執行長陳世輝說，「彝璋」取自「彝鼎圭璋」成語，有典雅出眾之意，彝璋龜迎親隊伍的裝置藝術代表心手相連、共創未來。

「烏龜娶親」設計主題以遠從高雄六龜嫁到北門的烏龜姑娘，在迎親隊伍的護送下，邁向水晶教堂，將溫暖與熱情的心帶來北門，而長壽的烏龜家族也象徵後代子孫綿延不絕，祝福新人、情侶長長久久。

「烏龜娶親」的造型，吸引遊客目光，有人覺得莞爾，有人說「俗擱有力」，雲管處期待2019跨年連續假期，吸引更多遊客到北門觀光。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/